Хорошавин (Зубарева) Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин (Зубарева) Ирина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Зубарев Василий Максимович

Мать: Зубарева Ксения Григориевна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Хорошавин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Хорошавин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Иванович

д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1761

Сын: Хорошавин Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Иванович

д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1770

Сын: Хорошавин Лаврентий Андреевич

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
д. Малая Булдачиха
Смерть
После 1805
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