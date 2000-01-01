Хорошавин (Зубарева) Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Рождение ребёнка
1745
Сын: Хорошавин Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Хорошавин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Иванович
д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1761
Сын: Хорошавин Фёдор Андреевич
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Иванович
д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1770
Сын: Хорошавин Лаврентий Андреевич
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Малая Булдачиха
Смерть
После 1805