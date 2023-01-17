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Хорошавин Андрей Иванович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Хорошавин Иван Фёдорович

Мать: Хорошавин Акилина Терентиева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Хорошавин Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Хорошавин Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1758

Сын: Хорошавин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Хорошавин Ирина Васильева

д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1761

Сын: Хорошавин Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Хорошавин Ирина Васильева

д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1770

Сын: Хорошавин Лаврентий Андреевич

Мать ребёнка: Хорошавин Ирина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавин Ирина Васильева

Место жительства
Неизвестно
д. Малая Булдачиха
Смерть
1790
д. Малая Булдачиха
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