Хорошавин Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Рождение ребёнка
1745
Сын: Хорошавин Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Хорошавин Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1758
Сын: Хорошавин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Хорошавин Ирина Васильева
д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1761
Сын: Хорошавин Фёдор Андреевич
Мать ребёнка: Хорошавин Ирина Васильева
д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1770
Сын: Хорошавин Лаврентий Андреевич
Мать ребёнка: Хорошавин Ирина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Малая Булдачиха
Смерть
1790
д. Малая Булдачиха