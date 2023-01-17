Хорошавин Акилина Терентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Акилина Терентиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Хорошавин Иван Иванович

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1724

Сын: Хорошавин Мартын Иванович

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Фёдорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Хорошавин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Фёдорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Иван Фёдорович

Смерть
После 1710
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