Хорошавин Акилина Терентиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1724
Сын: Хорошавин Мартын Иванович
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1728
Сын: Хорошавин Андрей Иванович
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710