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Хорошавин Иван Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Хорошавин Фёдор Анисимович

Мать: Хорошавин Татьяна Семёнова

Рождение ребёнка
1721

Сын: Хорошавин Иван Иванович

Мать ребёнка: Хорошавин Акилина Терентиева

Рождение ребёнка
1724

Сын: Хорошавин Мартын Иванович

Мать ребёнка: Хорошавин Акилина Терентиева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Хорошавин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Хорошавин Акилина Терентиева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавин Акилина Терентиева

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1749
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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