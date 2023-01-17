Хорошавин Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: Хорошавин Акилина Терентиева
Рождение ребёнка
1724
Сын: Хорошавин Мартын Иванович
Мать ребёнка: Хорошавин Акилина Терентиева
Рождение ребёнка
1728
Сын: Хорошавин Андрей Иванович
Мать ребёнка: Хорошавин Акилина Терентиева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1749