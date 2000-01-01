Хорошавин Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Андрей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1805

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Хорошавин Андрей Иванович

Мать: Хорошавин Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Марья Андреевна

Мать ребёнка: Хорошавин Елена Иванова

д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1778

Сын: Хорошавин Мирон Андреевич

Мать ребёнка: Хорошавин Елена Иванова

д. Малая Булдачиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавин Елена Иванова

Место жительства
Неизвестно
д. Малая Булдачиха
Смерть
После 1805
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