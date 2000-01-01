Хорошавин Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиПосле 1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Марья Андреевна
Мать ребёнка: Хорошавин Елена Иванова
д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1778
Сын: Хорошавин Мирон Андреевич
Мать ребёнка: Хорошавин Елена Иванова
д. Малая Булдачиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавин Елена Иванова
Место жительства
Неизвестно
д. Малая Булдачиха
Смерть
После 1805