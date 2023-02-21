Хорошавин Мирон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавин Мирон Андреевич

Хорошавин Мирон Андреевич

avatar

Место рождения

д. Малая Булдачиха

Дата рождения

1778

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Хорошавин Андрей Андреевич

Мать: Хорошавин Елена Иванова

д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1803

Сын: Хорошавин Александр Миронович

Мать ребёнка: Хорошавин Феодосия

Рождение ребёнка
1804

Сын: Хорошавин Иван Миронович

Мать ребёнка: Хорошавин Феодосия

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Зиновия Мироновна

Мать ребёнка: Хорошавин Феодосия

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Матрёна Мироновна

Мать ребёнка: Хорошавин Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавин Феодосия

Место жительства
Неизвестно
д. Малая Булдачиха
Смерть
1827
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close