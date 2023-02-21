Хорошавин Мирон Андреевич
Место рожденияд. Малая Булдачиха
Дата рождения1778
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1803
Сын: Хорошавин Александр Миронович
Мать ребёнка: Хорошавин Феодосия
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Хорошавин Феодосия
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Зиновия Мироновна
Мать ребёнка: Хорошавин Феодосия
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Матрёна Мироновна
Мать ребёнка: Хорошавин Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавин Феодосия
Место жительства
Неизвестно
д. Малая Булдачиха
Смерть
1827