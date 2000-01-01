Хорошавин Александр Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавин Александр Миронович

Хорошавин Александр Миронович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Хорошавин Мирон Андреевич

Мать: Хорошавин Феодосия

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Аграпина Александровна

Мать ребёнка: Хорошавин Евдокия Спиридонова

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Феодосия Александровна

Мать ребёнка: Хорошавин Евдокия Спиридонова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Александровна

Мать ребёнка: Хорошавин Евдокия Спиридонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавин Евдокия Спиридонова

Смерть
После 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close