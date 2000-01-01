Хорошавин Александр Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Хорошавин Мирон Андреевич
Мать: Хорошавин Феодосия
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Аграпина Александровна
Мать ребёнка: Хорошавин Евдокия Спиридонова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Феодосия Александровна
Мать ребёнка: Хорошавин Евдокия Спиридонова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Александровна
Мать ребёнка: Хорошавин Евдокия Спиридонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850