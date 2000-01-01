Хорошавин Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Феодосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Хорошавин Александр Миронович

Отец ребёнка: Хорошавин Мирон Андреевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Хорошавин Иван Миронович

Отец ребёнка: Хорошавин Мирон Андреевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Зиновия Мироновна

Отец ребёнка: Хорошавин Мирон Андреевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Матрёна Мироновна

Отец ребёнка: Хорошавин Мирон Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Мирон Андреевич

Смерть
После 1834
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