Хорошавин Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Хорошавин Александр Миронович
Отец ребёнка: Хорошавин Мирон Андреевич
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Хорошавин Мирон Андреевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Зиновия Мироновна
Отец ребёнка: Хорошавин Мирон Андреевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Матрёна Мироновна
Отец ребёнка: Хорошавин Мирон Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834