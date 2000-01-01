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Хорошавин Василий Андреевич

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Место рождения

д. Малая Булдачиха

Дата рождения

1758

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Хорошавин Андрей Иванович

Мать: Хорошавин Ирина Васильева

д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Маремьяна Васильевна

Мать ребёнка: Хорошавин Катерина Яковлева

д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1788

Сын: Хорошавин Логин Васильевич

Мать ребёнка: Хорошавин Катерина Яковлева

д. Малая Булдачиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавин Катерина Яковлева

Место жительства
Неизвестно
д. Малая Булдачиха
Смерть
1833
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