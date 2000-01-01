Хорошавин Василий Андреевич
Место рожденияд. Малая Булдачиха
Дата рождения1758
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Маремьяна Васильевна
Мать ребёнка: Хорошавин Катерина Яковлева
д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1788
Сын: Хорошавин Логин Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавин Катерина Яковлева
д. Малая Булдачиха
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Малая Булдачиха
Смерть
1833