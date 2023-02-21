Хорошавин Логин Васильевич
Место рожденияд. Малая Булдачиха
Дата рождения1788
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ефимия Логинова
Мать ребёнка: Хорошавин Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ефимия Логинова
Мать ребёнка: Хорошавин Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Варвара Логинова
Мать ребёнка: Хорошавин Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Хорошавин Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Хорошавин Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Хорошавин Григорей Логинов
Мать ребёнка: Хорошавин Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Хорошавин Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1841