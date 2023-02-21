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Хорошавин Логин Васильевич

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Место рождения

д. Малая Булдачиха

Дата рождения

1788

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Хорошавин Василий Андреевич

Мать: Хорошавин Катерина Яковлева

д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ефимия Логинова

Мать ребёнка: Хорошавин Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ефимия Логинова

Мать ребёнка: Хорошавин Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Варвара Логинова

Мать ребёнка: Хорошавин Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Хорошавин Козма Логинов

Мать ребёнка: Хорошавин Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Хорошавин Абрам Логинов

Мать ребёнка: Хорошавин Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Хорошавин Григорей Логинов

Мать ребёнка: Хорошавин Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Хорошавин Юда Логинов

Мать ребёнка: Хорошавин Пелагея Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавин Пелагея Иванова

Смерть
1841
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