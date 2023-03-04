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Хорошавин Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ефимия Логинова

Отец ребёнка: Хорошавин Логин Васильевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ефимия Логинова

Отец ребёнка: Хорошавин Логин Васильевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Варвара Логинова

Отец ребёнка: Хорошавин Логин Васильевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Хорошавин Козма Логинов

Отец ребёнка: Хорошавин Логин Васильевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Хорошавин Абрам Логинов

Отец ребёнка: Хорошавин Логин Васильевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Хорошавин Григорей Логинов

Отец ребёнка: Хорошавин Логин Васильевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Хорошавин Юда Логинов

Отец ребёнка: Хорошавин Логин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Логин Васильевич

Смерть
После 1850
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