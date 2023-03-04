Хорошавин Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ефимия Логинова
Отец ребёнка: Хорошавин Логин Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ефимия Логинова
Отец ребёнка: Хорошавин Логин Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Варвара Логинова
Отец ребёнка: Хорошавин Логин Васильевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Хорошавин Логин Васильевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Хорошавин Логин Васильевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Хорошавин Григорей Логинов
Отец ребёнка: Хорошавин Логин Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Хорошавин Логин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850