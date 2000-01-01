Хорошавин Катерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Маремьяна Васильевна
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Андреевич
д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1788
Сын: Хорошавин Логин Васильевич
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Андреевич
д. Малая Булдачиха
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Малая Булдачиха
Смерть
После 1805