Хорошавин Катерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Катерина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Маремьяна Васильевна

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Андреевич

д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1788

Сын: Хорошавин Логин Васильевич

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Андреевич

д. Малая Булдачиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Василий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
д. Малая Булдачиха
Смерть
После 1805
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