Зубарева Ксения Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева Ксения Григориевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Зубарев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Хорошавин Ирина Васильева

Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович

Рождение ребёнка
1731

Сын: Зубарев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович

Рождение ребёнка
1736

Сын: Зубарев Семен Васильевич

Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович

Рождение ребёнка
1739

Сын: Зубарев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Мухина Марья Васильева

Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Зубарев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Василий Максимович

Смерть
После 1763
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