Зубарева Ксения Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Хорошавин Ирина Васильева
Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Мухина Марья Васильева
Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Зубарев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Зубарев Василий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763