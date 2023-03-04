Хорошавин Степан Лаврентивич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Хорошавин Акилина Афанасьева
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Параскева Степановна
Мать ребёнка: Хорошавин Акилина Афанасьева
Рождение ребёнка
1825
Сын: Хорошавин Григорий Степанович
Мать ребёнка: Хорошавин Акилина Афанасьева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Хорошавин Иван Степанович
Мать ребёнка: Хорошавин Акилина Афанасьева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Хорошавин Гурей Степанович
Мать ребёнка: Хорошавин Акилина Афанасьева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агрипина Степановна
Мать ребёнка: Хорошавин Акилина Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булдачиха Малая, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858