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Хорошавин Степан Лаврентивич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Хорошавин Лаврентий Андреевич

Мать: Хорошавин Софья Егорова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Хорошавин Ион Степанович

Мать ребёнка: Хорошавин Акилина Афанасьева

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Параскева Степановна

Мать ребёнка: Хорошавин Акилина Афанасьева

Рождение ребёнка
1825

Сын: Хорошавин Григорий Степанович

Мать ребёнка: Хорошавин Акилина Афанасьева

Рождение ребёнка
1830

Сын: Хорошавин Иван Степанович

Мать ребёнка: Хорошавин Акилина Афанасьева

Рождение ребёнка
1834

Сын: Хорошавин Гурей Степанович

Мать ребёнка: Хорошавин Акилина Афанасьева

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агрипина Степановна

Мать ребёнка: Хорошавин Акилина Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавин Акилина Афанасьева

Место жительства
Неизвестно
Булдачиха Малая, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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