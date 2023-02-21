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Хорошавин Акилина Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Хорошавин Ион Степанович

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Лаврентивич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Лаврентивич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Хорошавин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Лаврентивич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Хорошавин Иван Степанович

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Лаврентивич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Хорошавин Гурей Степанович

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Лаврентивич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агрипина Степановна

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Лаврентивич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Степан Лаврентивич

Смерть
После 1858
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