Хорошавин Акилина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Лаврентивич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Лаврентивич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Хорошавин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Лаврентивич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Хорошавин Иван Степанович
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Лаврентивич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Хорошавин Гурей Степанович
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Лаврентивич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агрипина Степановна
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Лаврентивич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858