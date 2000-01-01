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Хорошавин Григорий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Хорошавин Степан Лаврентивич

Мать: Хорошавин Акилина Афанасьева

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Зеленина Наталия Григориевна

Мать ребёнка: Хорошавин Анна Маркова

д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Степанида Григориевна

Мать ребёнка: Хорошавин Анна Маркова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Христина Григориевна

Мать ребёнка: Хорошавин Анна Маркова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Хорошавин Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Хорошавин Анна Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавин Анна Маркова

Место жительства
Неизвестно
д. Малая Булдачиха
Смерть
После 1858
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