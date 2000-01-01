Хорошавин Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Зеленина Наталия Григориевна
Мать ребёнка: Хорошавин Анна Маркова
д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Степанида Григориевна
Мать ребёнка: Хорошавин Анна Маркова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Христина Григориевна
Мать ребёнка: Хорошавин Анна Маркова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Хорошавин Пётр Григорьевич
Мать ребёнка: Хорошавин Анна Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавин Анна Маркова
Место жительства
Неизвестно
д. Малая Булдачиха
Смерть
После 1858