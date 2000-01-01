Зеленина (Хорошавина) Наталия Григориевна
Место рожденияд. Малая Булдачиха
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Хорошавина Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Зеленин Дмитрий Радионович
Рождение ребёнка
18.01.1895
Дочь: Зеленина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Зеленин Дмитрий Радионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно