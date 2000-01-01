Зеленина (Хорошавина) Наталия Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Хорошавина) Наталия Григориевна

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Место рождения

д. Малая Булдачиха

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Хорошавин Григорий Степанович

Мать: Хорошавин Анна Маркова

д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Хорошавина Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Зеленин Дмитрий Радионович

Рождение ребёнка
18.01.1895

Дочь: Зеленина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Зеленин Дмитрий Радионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленин Дмитрий Радионович

Смерть
Неизвестно
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