Зеленин Дмитрий Радионович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Зеленин Радион Иванович
Мать: Зеленина Анна Симонова
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Хорошавина Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Зеленина Наталия Григориевна
Рождение ребёнка
18.01.1895
Дочь: Зеленина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Зеленина Наталия Григориевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858