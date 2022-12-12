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Зеленин Дмитрий Радионович

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Место рождения

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1850

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Зеленин Радион Иванович

Мать: Зеленина Анна Симонова

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Хорошавина Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Зеленина Наталия Григориевна

Рождение ребёнка
18.01.1895

Дочь: Зеленина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Зеленина Наталия Григориевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина Наталия Григориевна

Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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