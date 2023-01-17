Зеленин Радион Иванович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти26.04.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Зеленин Иван Козмин
Мать: Зеленина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Зеленин Трофим Радионович
Мать ребёнка: Зеленина Варвара
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Зеленин Поликарп Радионович
Мать ребёнка: Зеленина Варвара
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Зеленина Варвара
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Матрона Радионовна
Мать ребёнка: Зеленина Варвара
Бракосочетание
11.11.1846 ст.
Жена: Зеленина Анна Симонова
1845-1858г. МК Камешница (свадьба) жених дер. Кислицынской 50 лет невеста девица этого прихода поч. Новоршёновского ум. крест. Симона Ревякина поручит по женеху Казённого ведомства Орловского уезда за... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1849 ст.
Сын: Зеленин Алексей Радионович
Мать ребёнка: Зеленина Анна Симонова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Зеленин Дмитрий Радионович
Мать ребёнка: Зеленина Анна Симонова
Рождение ребёнка
15.06.1856
Сын: Зеленин Евсегней Радионович
Мать ребёнка: Зеленина Анна Симонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зеленина Варвара
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.1869