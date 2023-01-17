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Зеленин Радион Иванович

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Место рождения

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1803

Дата смерти

26.04.1869

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Зеленин Иван Козмин

Мать: Зеленина Марфа Иванова

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Зеленин Трофим Радионович

Мать ребёнка: Зеленина Варвара

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Зеленин Поликарп Радионович

Мать ребёнка: Зеленина Варвара

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Зеленин Абрам Радионович

Мать ребёнка: Зеленина Варвара

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Матрона Радионовна

Мать ребёнка: Зеленина Варвара

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.11.1846 ст.

Жена: Зеленина Анна Симонова

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
1845-1858г. МК Камешница (свадьба) жених дер. Кислицынской 50 лет невеста девица этого прихода поч. Новоршёновского ум. крест. Симона Ревякина поручит по женеху Казённого ведомства Орловского уезда за... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1849 ст.

Сын: Зеленин Алексей Радионович

Мать ребёнка: Зеленина Анна Симонова

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Зеленин Дмитрий Радионович

Мать ребёнка: Зеленина Анна Симонова

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1856

Сын: Зеленин Евсегней Радионович

Мать ребёнка: Зеленина Анна Симонова

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина Варвара

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
26.04.1869
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