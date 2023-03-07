Зеленина (Огородникова) Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Огородникова) Марфа Иванова

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Место рождения

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1810

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Огородников Иван Тимофеевич

Мать: Огородникова Зиновия Онофриева

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.01.1797

Муж: Зеленин Иван Козмин

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Катерина Иванова

Отец ребёнка: Зеленин Иван Козмин

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1801

Сын: Зеленин Сидор Иванович

Отец ребёнка: Зеленин Иван Козмин

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Зеленин Иван Козмин

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1803

Сын: Зеленин Радион Иванович

Отец ребёнка: Зеленин Иван Козмин

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Зеленин Иван Козмин

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1810
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