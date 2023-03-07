Зеленина (Огородникова) Марфа Иванова
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
18.01.1797
Муж: Зеленин Иван Козмин
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Катерина Иванова
Отец ребёнка: Зеленин Иван Козмин
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Зеленин Иван Козмин
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Зеленин Иван Козмин
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Зеленин Иван Козмин
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Зеленин Иван Козмин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1810