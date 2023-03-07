Огородникова (Норина) Зиновия Онофриева
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1781
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Норин Онофрий Васильевич
Мать: Норина Анна Лазарева
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Огородников Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Зеленина Марфа Иванова
Отец ребёнка: Огородников Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1781