Огородникова (Норина) Зиновия Онофриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгородникова (Норина) Зиновия Онофриева

Огородникова (Норина) Зиновия Онофриева

avatar

Место рождения

Норинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1781

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Норин Онофрий Васильевич

Мать: Норина Анна Лазарева

Норинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Огородников Иван Тимофеевич

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Зеленина Марфа Иванова

Отец ребёнка: Огородников Иван Тимофеевич

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Иван Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1781
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close