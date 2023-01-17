Огородников Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиПосле 1781
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Огородников Тимофей Артемьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Огородникова Зиновия Онофриева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Зеленина Марфа Иванова
Мать ребёнка: Огородникова Зиновия Онофриева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1781