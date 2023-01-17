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Огородников Иван Тимофеевич

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Место рождения

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

После 1781

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Огородников Тимофей Артемьевич

Мать: не указана

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Огородникова Зиновия Онофриева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Зеленина Марфа Иванова

Мать ребёнка: Огородникова Зиновия Онофриева

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Зиновия Онофриева

Место жительства
Неизвестно
Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1781
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