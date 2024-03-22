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Огородников Тимофей Артемьевич

Место рождения

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1698

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Огородников Артем Иванович

Мать: Огородникова Мелания Анисимова

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Огородников Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Огородников Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Огородников Марко Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1741

Сын: Огородников Осип Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1758
Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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