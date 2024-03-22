Огородников Тимофей Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Рождение ребёнка
1727
Сын: Огородников Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1732
Сын: Огородников Александр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1736
Сын: Огородников Марко Тимофеевич
Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1741
Сын: Огородников Осип Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1758