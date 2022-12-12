Огородников Артем Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Артем Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

1725

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Огородников ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Огородников Павел Артемьевич

Мать ребёнка: Огородникова Мелания Анисимова

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Огородников Тимофей Артемьевич

Мать ребёнка: Огородникова Мелания Анисимова

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Огородников Игнат Артемьевич

Мать ребёнка: Огородникова Мелания Анисимова

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Огородников Емельян Артемьевич

Мать ребёнка: Огородникова Мелания Анисимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Мелания Анисимова

Место жительства
Неизвестно
Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1725
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