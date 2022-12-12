Огородников Артем Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смерти1725
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Огородников ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Огородников Павел Артемьевич
Мать ребёнка: Огородникова Мелания Анисимова
Рождение ребёнка
1698
Сын: Огородников Тимофей Артемьевич
Мать ребёнка: Огородникова Мелания Анисимова
Рождение ребёнка
1702
Сын: Огородников Игнат Артемьевич
Мать ребёнка: Огородникова Мелания Анисимова
Рождение ребёнка
1720
Сын: Огородников Емельян Артемьевич
Мать ребёнка: Огородникова Мелания Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1725