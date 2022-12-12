Огородникова Мелания Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова Мелания Анисимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1667

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Огородников Павел Артемьевич

Отец ребёнка: Огородников Артем Иванович

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Огородников Тимофей Артемьевич

Отец ребёнка: Огородников Артем Иванович

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Огородников Игнат Артемьевич

Отец ребёнка: Огородников Артем Иванович

Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Огородников Емельян Артемьевич

Отец ребёнка: Огородников Артем Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Артем Иванович

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