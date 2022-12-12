Огородникова Мелания Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1667
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Огородников Павел Артемьевич
Отец ребёнка: Огородников Артем Иванович
Рождение ребёнка
1698
Сын: Огородников Тимофей Артемьевич
Отец ребёнка: Огородников Артем Иванович
Рождение ребёнка
1702
Сын: Огородников Игнат Артемьевич
Отец ребёнка: Огородников Артем Иванович
Рождение ребёнка
1720
Сын: Огородников Емельян Артемьевич
Отец ребёнка: Огородников Артем Иванович
Бракосочетание
Неизвестно