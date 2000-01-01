Огородников Емельян Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Емельян Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Огородников Артем Иванович

Мать: Огородникова Мелания Анисимова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Огородников Степан Емельянов

Мать ребёнка: Огородникова Феодосия Наумова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Огородников Аврам Емельянов

Мать ребёнка: Огородникова Феодосия Наумова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Огородников Пётр Емельянов

Мать ребёнка: Огородникова Феодосия Наумова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Матрена Емельяновна

Мать ребёнка: Огородникова Феодосия Наумова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Феодосия Наумова

Смерть
После 1763
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