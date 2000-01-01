Огородников Емельян Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Рождение ребёнка
1750
Сын: Огородников Степан Емельянов
Мать ребёнка: Огородникова Феодосия Наумова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Огородников Аврам Емельянов
Мать ребёнка: Огородникова Феодосия Наумова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Огородников Пётр Емельянов
Мать ребёнка: Огородникова Феодосия Наумова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Матрена Емельяновна
Мать ребёнка: Огородникова Феодосия Наумова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763