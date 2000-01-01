Огородникова Феодосия Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Огородников Степан Емельянов
Отец ребёнка: Огородников Емельян Артемьевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Огородников Аврам Емельянов
Отец ребёнка: Огородников Емельян Артемьевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Огородников Пётр Емельянов
Отец ребёнка: Огородников Емельян Артемьевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Матрена Емельяновна
Отец ребёнка: Огородников Емельян Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763