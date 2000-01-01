Огородникова Феодосия Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова Феодосия Наумова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Огородников Степан Емельянов

Отец ребёнка: Огородников Емельян Артемьевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Огородников Аврам Емельянов

Отец ребёнка: Огородников Емельян Артемьевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Огородников Пётр Емельянов

Отец ребёнка: Огородников Емельян Артемьевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Матрена Емельяновна

Отец ребёнка: Огородников Емельян Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Емельян Артемьевич

Смерть
После 1763
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