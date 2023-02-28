Огородников Марко Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгородников Марко Тимофеевич

Огородников Марко Тимофеевич

avatar

Место рождения

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Огородников Тимофей Артемьевич

Мать: не указана

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Парасковья Маркова

Мать ребёнка: не указана

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Татьна Маркова

Мать ребёнка: не указана

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1770

Сын: Огородников Яков Макарович

Мать ребёнка: не указана

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close