Огородников Марко Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Огородников Тимофей Артемьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Парасковья Маркова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Татьна Маркова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Огородников Яков Макарович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763