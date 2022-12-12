Норина (Шихова) Анна Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норина (Шихова) Анна Лазарева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Шихов Лазар Иванович

Мать: Шихова Агафея Алексеева

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Мухина Васса Онофриева

Отец ребёнка: Норин Онофрий Васильевич

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Шихова Софья Онофриева

Отец ребёнка: Норин Онофрий Васильевич

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Огородникова Зиновия Онофриева

Отец ребёнка: Норин Онофрий Васильевич

Норинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1740

Сын: Норин Варфоломей Онофриев

Отец ребёнка: Норин Онофрий Васильевич

Рождение ребёнка
1750

Сын: Норин Лаврентий Онофриев

Отец ребёнка: Норин Онофрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Норин Онофрий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Норинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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