Норина (Шихова) Анна Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Шихов Лазар Иванович
Мать: Шихова Агафея Алексеева
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Мухина Васса Онофриева
Отец ребёнка: Норин Онофрий Васильевич
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Шихова Софья Онофриева
Отец ребёнка: Норин Онофрий Васильевич
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Огородникова Зиновия Онофриева
Отец ребёнка: Норин Онофрий Васильевич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Норин Варфоломей Онофриев
Отец ребёнка: Норин Онофрий Васильевич
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Норин Онофрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763