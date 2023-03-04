Шихова Агафея Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Норина Анна Лазарева
Отец ребёнка: Шихов Лазар Иванович
Рождение ребёнка
1723
Сын: Шихов Андрей Лазарев
Отец ребёнка: Шихов Лазар Иванович
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Лазар Иванович
Смерть
После 1710