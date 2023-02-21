Шихов Лазар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Лазар Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

1725

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Шихов Иван Анисимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Норина Анна Лазарева

Мать ребёнка: Шихова Агафея Алексеева

Рождение ребёнка
1723

Сын: Шихов Андрей Лазарев

Мать ребёнка: Шихова Агафея Алексеева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Агафея Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1725
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