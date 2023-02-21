Шихов Лазар Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смерти1725
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Шихов Иван Анисимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Норина Анна Лазарева
Мать ребёнка: Шихова Агафея Алексеева
Рождение ребёнка
1723
Сын: Шихов Андрей Лазарев
Мать ребёнка: Шихова Агафея Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Агафея Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1725