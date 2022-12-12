Шихов Иван Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Иван Анисимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1663

Дата смерти

1728

Пол

Мужской

Отец

До 1645 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663

Отец: Шихов Анисим Анофриев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Шихов Сила Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Шихов Лазар Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1728
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