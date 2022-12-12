Шихов Иван Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1663
Дата смерти1728
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663
Отец: Шихов Анисим Анофриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Шихов Сила Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Шихов Лазар Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1728