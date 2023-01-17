Зеленина (?) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (?) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

До 1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Зеленин Трофим Радионович

Отец ребёнка: Зеленин Радион Иванович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Зеленин Поликарп Радионович

Отец ребёнка: Зеленин Радион Иванович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Зеленин Абрам Радионович

Отец ребёнка: Зеленин Радион Иванович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Матрона Радионовна

Отец ребёнка: Зеленин Радион Иванович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленин Радион Иванович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1846
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