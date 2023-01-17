Зеленина (?) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиДо 1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Зеленин Трофим Радионович
Отец ребёнка: Зеленин Радион Иванович
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Зеленин Поликарп Радионович
Отец ребёнка: Зеленин Радион Иванович
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Зеленин Радион Иванович
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Матрона Радионовна
Отец ребёнка: Зеленин Радион Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1846