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Зеленин Алексей Радионович

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Место рождения

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

26.02.1849 ст.

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1849 ст.

Отец: Зеленин Радион Иванович

Мать: Зеленина Анна Симонова

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1879 или 1880

Сын: Зеленин Алексеевич

Мать ребёнка: Зеленина Анастасия Авксентева

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1886

Сын: Зеленин Акил Алексеевич

Мать ребёнка: Зеленина Акилина Иларионова

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1889

Дочь: Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Зеленина Акилина Иларионова

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1892

Дочь: Зеленина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Зеленина Акилина Иларионова

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.09.1892

Жена: Зеленина Анастасия Авксентева

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
3 брак
Рождение ребёнка
1893 или 1894

Дочь: Алексеевна

Мать ребёнка: Зеленина Анастасия Авксентева

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1894 или 1895

Сын: Зеленин Алексеевич

Мать ребёнка: Зеленина Анастасия Авксентева

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.03.1896

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Зеленина Анастасия Авксентева

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Зеленин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Зеленина Анастасия Авксентева

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1901

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Зеленина Анастасия Авксентева

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1907

Сын: Зеленин Алексеевич

Мать ребёнка: Зеленина Анастасия Авксентева

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина Акилина Иларионова

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
2 брак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина Кузмич

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1907
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