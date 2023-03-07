Зеленин Алексей Радионович
Место рождения
Дата рождения26.02.1849 ст.
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1849 ст.
Отец: Зеленин Радион Иванович
Мать: Зеленина Анна Симонова
Рождение ребёнка
1879 или 1880
Рождение ребёнка
02.02.1886
Мать ребёнка: Зеленина Акилина Иларионова
Рождение ребёнка
08.10.1889
Дочь: Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Зеленина Акилина Иларионова
Рождение ребёнка
04.06.1892
Дочь: Зеленина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Зеленина Акилина Иларионова
Бракосочетание
28.09.1892
3 брак
Рождение ребёнка
1893 или 1894
Дочь: Алексеевна
Мать ребёнка: Зеленина Анастасия Авксентева
Рождение ребёнка
1894 или 1895
Рождение ребёнка
30.03.1896
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Зеленина Анастасия Авксентева
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Зеленина Анастасия Авксентева
Рождение ребёнка
11.02.1901
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Зеленина Анастасия Авксентева
Рождение ребёнка
1907
Бракосочетание
Неизвестно
2 брак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зеленина Кузмич
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1907