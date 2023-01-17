Зеленина (?) Акилина Иларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (?) Акилина Иларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

24.07.1892

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1886

Сын: Зеленин Акил Алексеевич

Отец ребёнка: Зеленин Алексей Радионович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1889

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Зеленин Алексей Радионович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1892

Дочь: Зеленина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Зеленин Алексей Радионович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленин Алексей Радионович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.07.1892
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
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