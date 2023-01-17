Зеленина (?) Акилина Иларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти24.07.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1886
Отец ребёнка: Зеленин Алексей Радионович
Рождение ребёнка
08.10.1889
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Зеленин Алексей Радионович
Рождение ребёнка
04.06.1892
Дочь: Зеленина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Зеленин Алексей Радионович
Бракосочетание
Неизвестно
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.07.1892