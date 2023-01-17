Зеленин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленин Алексеевич

Зеленин Алексеевич

avatar

Место рождения

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Зеленин Алексей Радионович

Мать: Зеленина Анастасия Авксентева

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close