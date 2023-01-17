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Зеленин Алексеевич
Зеленин Алексеевич
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Место рождения
Самара
, Орловский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1907
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Зеленин Алексей Радионович
1849 г.р.
Мать
Зеленина (Хорошавина) Анастасия Авксентева
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Зеленин Алексей Радионович
Мать:
Зеленина Анастасия Авксентева
Самара
, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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