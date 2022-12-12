Зеленин Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти01.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
23.11.1923
Дочь: Вшивцева Валентина Павловна
Мать ребёнка: Зеленина Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
18.11.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.10.1942
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Умер от ран в ЭГ 1740 Захоронен в г. Уфе Сергиевское кладбище