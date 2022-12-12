Зеленин Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленин Павел Алексеевич

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Место рождения

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1897

Дата смерти

01.10.1942

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Зеленин Алексей Радионович

Мать: Зеленина Анастасия Авксентева

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1923

Дочь: Вшивцева Валентина Павловна

Мать ребёнка: Зеленина Татьяна Акимовна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленина Татьяна Акимовна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленина Татьяна Акимовна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленина Татьяна Акимовна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина Татьяна Акимовна

Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.10.1942
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Умер от ран в ЭГ 1740 Захоронен в г. Уфе Сергиевское кладбище
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