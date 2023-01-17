Вшивцева (Зеленина) Валентина Павловна
Место рождения
Дата рождения23.11.1923
Дата смерти02.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1923
Рождение ребёнка
13.01.1952
Сын: Вшивцев Владислав Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
06.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.05.1984
Петелинское кладбище