Вшивцева (Зеленина) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Зеленина) Валентина Павловна

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Место рождения

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

23.11.1923

Дата смерти

02.05.1984

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1923

Отец: Зеленин Павел Алексеевич

Мать: Зеленина Татьяна Акимовна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1952

Сын: Вшивцев Владислав Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Васильевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
01.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Васильевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
06.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Васильевич

Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
02.05.1984
Киров, город Киров, Кировская область
Петелинское кладбище
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