Вшивцев Владислав Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.01.1952
Дата смерти28.09.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1952
Бракосочетание
22.02.1974
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.09.1988
Похоронен на Филейском кладбище