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Вшивцев Владислав Васильевич

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

13.01.1952

Дата смерти

28.09.1988

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1952

Отец: Вшивцев Василий Васильевич

Мать: Вшивцева Валентина Павловна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
22.02.1974

Жена: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
01.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
28.09.1988
Киров, город Киров, Кировская область
Похоронен на Филейском кладбище
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