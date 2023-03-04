Вшивцева (Кучумова) Татьяна Анатольевна
Место рожденияг. Березники
Дата рождения19.01.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1952
г. Березники
Бракосочетание
22.02.1974
Рождение ребёнка
01.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вшивцев Владислав Васильевич
Рождение ребёнка
16.04.1984
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно