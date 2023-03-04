Вшивцева (Кучумова) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Кучумова) Татьяна Анатольевна

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Место рождения

г. Березники

Дата рождения

19.01.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1952

Отец: Кучумов Анатолий Николаевич

Мать: Романова Нина Романовна

г. Березники
Бракосочетание
22.02.1974

Муж: Вшивцев Владислав Васильевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
01.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вшивцев Владислав Васильевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
16.04.1984

Сын: Мальцев Антон Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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