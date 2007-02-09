Романова (Наговицына) Нина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Наговицына) Нина Романовна

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Место рождения

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

21.01.1934

Дата смерти

09.02.2007

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1934

Отец: Наговицын Роман Кузьмич

Мать: Наговицына Серафима Гавриловна

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучумов Анатолий Николаевич

г. Березники
Бракосочетание
09.02.1952

Муж: Кучумов Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
21.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Василий Иванович

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Василий Иванович

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Василий Иванович

Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
09.02.2007
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