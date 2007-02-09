Романова (Наговицына) Нина Романовна
Место рождения
Дата рождения21.01.1934
Дата смерти09.02.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1934
Рождение ребёнка
19.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кучумов Анатолий Николаевич
г. Березники
Бракосочетание
09.02.1952
Рождение ребёнка
21.10.1955
Рождение ребёнка
20.01.1958
Рождение ребёнка
24.06.1966
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.02.2007