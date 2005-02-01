Наговицын Юрий Романович
Место рождения
Дата рождения19.02.1937
Дата смерти01.02.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Место жительства
Неизвестно
с. Б-Соснова; Пермская обл.
Смерть
01.02.2005
с. Б-Соснова; Пермская обл.