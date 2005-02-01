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Наговицын Юрий Романович

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Место рождения

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

19.02.1937

Дата смерти

01.02.2005

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1937

Отец: Наговицын Роман Кузьмич

Мать: Наговицына Серафима Гавриловна

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
с. Б-Соснова; Пермская обл.
Смерть
01.02.2005
с. Б-Соснова; Пермская обл.
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