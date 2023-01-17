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Наговицын Роман Кузьмич

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Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.02.1909 ст.

Дата смерти

09.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1909 ст.

Отец: Наговицын Кузьма Семёнович

Мать: Наговицына Евдокия Моисеевна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
29.07.1931

Жена: Наговицына Серафима Гавриловна

Рождение ребёнка
21.01.1934

Дочь: Романова Нина Романовна

Мать ребёнка: Наговицына Серафима Гавриловна

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.02.1937

Сын: Наговицын Юрий Романович

Мать ребёнка: Наговицына Серафима Гавриловна

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наговицына Серафима Гавриловна

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наговицына Серафима Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
09.08.1986
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
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