Наговицын Роман Кузьмич
Место рождения
Дата рождения01.02.1909 ст.
Дата смерти09.08.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1909 ст.
Бракосочетание
29.07.1931
Рождение ребёнка
21.01.1934
Дочь: Романова Нина Романовна
Мать ребёнка: Наговицына Серафима Гавриловна
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.02.1937
Мать ребёнка: Наговицына Серафима Гавриловна
Рождение ребёнка
23.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наговицына Серафима Гавриловна
Рождение ребёнка
11.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наговицына Серафима Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.08.1986