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Наговицын Кузьма Семёнович

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Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

27.10.1880 ст.

Дата смерти

18.12.1952

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1880 ст.

Отец: Наговицын Семён Сидорович

Мать: Наговицына Евдокия Филимонова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Нолинский р-он
Бракосочетание
10.10.1899 ст.

Жена: Наговицына Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
08.07.1900 ст.

Сын: Наговицын Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
04.06.1901 ст.

Сын: Наговицын Фёдор Кузьмич

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
29.04.1905 ст.

Сын: Наговицын Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
29.09.1906 ст.

Дочь: Устина Кузьминишна

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
01.02.1909 ст.

Сын: Наговицын Роман Кузьмич

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1910 ст.

Дочь: Надежда Кузьминишна

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1912 ст.

Сын: Наговицын Виктор Кузьмич

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Нолинский р-он
Рождение ребёнка
28.05.1915 ст.

Сын: Наговицын Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Кузьминишна

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наговицын Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Нолинский р-он
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наговицын Яков Кузьмич

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
18.12.1952
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