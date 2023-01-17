Наговицын Кузьма Семёнович
Место рождения
Дата рождения27.10.1880 ст.
Дата смерти18.12.1952
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1880 ст.
Нолинский р-он
Бракосочетание
10.10.1899 ст.
Рождение ребёнка
08.07.1900 ст.
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
04.06.1901 ст.
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
29.04.1905 ст.
Сын: Наговицын Василий Кузьмич
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
29.09.1906 ст.
Дочь: Устина Кузьминишна
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
01.02.1909 ст.
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
28.08.1910 ст.
Дочь: Надежда Кузьминишна
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
09.11.1912 ст.
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна
Нолинский р-он
Рождение ребёнка
28.05.1915 ст.
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Кузьминишна
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна
Нолинский р-он
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Моисеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.12.1952