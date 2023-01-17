Наговицына (?) Евдокия Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1871 ст.
Отец ребёнка: Наговицын Семён Сидорович
Рождение ребёнка
13.12.1874 ст.
Сын: Наговицын Павел Семёнович
Отец ребёнка: Наговицын Семён Сидорович
Рождение ребёнка
24.08.1879 ст.
Сын: Наговицын Александр Семёнович
Отец ребёнка: Наговицын Семён Сидорович
Рождение ребёнка
27.10.1880 ст.
Сын: Наговицын Кузьма Семёнович
Отец ребёнка: Наговицын Семён Сидорович
Нолинский р-он
Рождение ребёнка
27.10.1883 ст.
Дочь: Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Наговицын Семён Сидорович
Рождение ребёнка
04.08.1886 ст.
Сын: Наговицын Лаврентий Семёнович
Отец ребёнка: Наговицын Семён Сидорович
Рождение ребёнка
12.09.1890 ст.
Отец ребёнка: Наговицын Семён Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно