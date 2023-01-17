Наговицына (?) Евдокия Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (?) Евдокия Филимонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1871 ст.

Сын: Наговицын Иван Семёнович

Отец ребёнка: Наговицын Семён Сидорович

Рождение ребёнка
13.12.1874 ст.

Сын: Наговицын Павел Семёнович

Отец ребёнка: Наговицын Семён Сидорович

Рождение ребёнка
24.08.1879 ст.

Сын: Наговицын Александр Семёнович

Отец ребёнка: Наговицын Семён Сидорович

Рождение ребёнка
27.10.1880 ст.

Сын: Наговицын Кузьма Семёнович

Отец ребёнка: Наговицын Семён Сидорович

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Нолинский р-он
Рождение ребёнка
27.10.1883 ст.

Дочь: Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Наговицын Семён Сидорович

Рождение ребёнка
04.08.1886 ст.

Сын: Наговицын Лаврентий Семёнович

Отец ребёнка: Наговицын Семён Сидорович

Рождение ребёнка
12.09.1890 ст.

Сын: Наговицын Иван Семёнович

Отец ребёнка: Наговицын Семён Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наговицын Семён Сидорович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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