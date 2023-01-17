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Наговицын Семён Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1852 ст.

Дата смерти

25.02.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1852 ст.

Отец: Наговицын Сидор Яковлевич

Мать: Наговицына Устина Филипповна

Рождение ребёнка
17.08.1871 ст.

Сын: Наговицын Иван Семёнович

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Филимонова

Рождение ребёнка
13.12.1874 ст.

Сын: Наговицын Павел Семёнович

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Филимонова

Рождение ребёнка
24.08.1879 ст.

Сын: Наговицын Александр Семёнович

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Филимонова

Рождение ребёнка
27.10.1880 ст.

Сын: Наговицын Кузьма Семёнович

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Филимонова

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Нолинский р-он
Рождение ребёнка
27.10.1883 ст.

Дочь: Анастасия Семёновна

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Филимонова

Рождение ребёнка
04.08.1886 ст.

Сын: Наговицын Лаврентий Семёнович

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Филимонова

Рождение ребёнка
12.09.1890 ст.

Сын: Наговицын Иван Семёнович

Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Филимонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наговицына Евдокия Филимонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данил

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
25.02.1899 ст.
Похороны
28.02.1899 ст.
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