Наговицын Семён Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1852 ст.
Дата смерти25.02.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1852 ст.
Рождение ребёнка
17.08.1871 ст.
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Филимонова
Рождение ребёнка
13.12.1874 ст.
Сын: Наговицын Павел Семёнович
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Филимонова
Рождение ребёнка
24.08.1879 ст.
Сын: Наговицын Александр Семёнович
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Филимонова
Рождение ребёнка
27.10.1880 ст.
Сын: Наговицын Кузьма Семёнович
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Филимонова
Нолинский р-он
Рождение ребёнка
27.10.1883 ст.
Дочь: Анастасия Семёновна
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Филимонова
Рождение ребёнка
04.08.1886 ст.
Сын: Наговицын Лаврентий Семёнович
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Филимонова
Рождение ребёнка
12.09.1890 ст.
Мать ребёнка: Наговицына Евдокия Филимонова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данил
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.1899 ст.
Похороны
28.02.1899 ст.