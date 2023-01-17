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Наговицын Сидор Яковлевич

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Место рождения

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

07.05.1814 ст.

Дата смерти

16.12.1854 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1814 ст.

Отец: Наговицын Яков Минеевич

Мать: Наговицына Параскева Евдокимовна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.01.1841 ст.

Жена: Наговицына Устина Филипповна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
1841г. МК Нолинск (свадьба) жених 26 лет невеста 20 лет дочь крест. дер. Бабиковской поруч: по женеху дер. Закусерской Григорий Никифоров, Иван и Георгий Ивановы Наговицыны, по невесте Давид Епимахов,... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1842

Дочь: Анна Сидоровна

Мать ребёнка: Наговицына Устина Филипповна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1843 ст.

Сын: Наговицын Фёдор Сидорович

Мать ребёнка: Наговицына Устина Филипповна

Рождение ребёнка
02.04.1844

Дочь: Ирина Сидоровна

Мать ребёнка: Наговицына Устина Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Вера Сидоровна

Мать ребёнка: Наговицына Устина Филипповна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1848

Сын: Наговицын Фёдор Сидорович

Мать ребёнка: Наговицына Устина Филипповна

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1852 ст.

Сын: Наговицын Семён Сидорович

Мать ребёнка: Наговицына Устина Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.12.1854 ст.
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