Наговицына (Кривошеина) Устина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1822 ст.
Дата смерти06.06.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1822 ст.
Бракосочетание
24.01.1841 ст.
1841г. МК Нолинск (свадьба) жених 26 лет невеста 20 лет дочь крест. дер. Бабиковской поруч: по женеху дер. Закусерской Григорий Никифоров, Иван и Георгий Ивановы Наговицыны, по невесте Давид Епимахов,... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1842
Дочь: Анна Сидоровна
Отец ребёнка: Наговицын Сидор Яковлевич
Рождение ребёнка
25.02.1843 ст.
Сын: Наговицын Фёдор Сидорович
Отец ребёнка: Наговицын Сидор Яковлевич
Рождение ребёнка
02.04.1844
Дочь: Ирина Сидоровна
Отец ребёнка: Наговицын Сидор Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Вера Сидоровна
Отец ребёнка: Наговицын Сидор Яковлевич
Рождение ребёнка
18.10.1848
Сын: Наговицын Фёдор Сидорович
Отец ребёнка: Наговицын Сидор Яковлевич
Рождение ребёнка
28.08.1852 ст.
Сын: Наговицын Семён Сидорович
Отец ребёнка: Наговицын Сидор Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.06.1898 ст.