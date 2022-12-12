Наговицына (Кривошеина) Устина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наговицына (Кривошеина) Устина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1822 ст.

Дата смерти

06.06.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1822 ст.

Отец: Кривошеин Филип Иванович

Мать: Кривошеина Параскева Григориевна

Бракосочетание
24.01.1841 ст.

Муж: Наговицын Сидор Яковлевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
1841г. МК Нолинск (свадьба) жених 26 лет невеста 20 лет дочь крест. дер. Бабиковской поруч: по женеху дер. Закусерской Григорий Никифоров, Иван и Георгий Ивановы Наговицыны, по невесте Давид Епимахов,... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1842

Дочь: Анна Сидоровна

Отец ребёнка: Наговицын Сидор Яковлевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1843 ст.

Сын: Наговицын Фёдор Сидорович

Отец ребёнка: Наговицын Сидор Яковлевич

Рождение ребёнка
02.04.1844

Дочь: Ирина Сидоровна

Отец ребёнка: Наговицын Сидор Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Вера Сидоровна

Отец ребёнка: Наговицын Сидор Яковлевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1848

Сын: Наговицын Фёдор Сидорович

Отец ребёнка: Наговицын Сидор Яковлевич

Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1852 ст.

Сын: Наговицын Семён Сидорович

Отец ребёнка: Наговицын Сидор Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
06.06.1898 ст.
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