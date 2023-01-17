Кривошеина Параскева Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Параскева Григориевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кривошеин Тарас Филипович

Отец ребёнка: Кривошеин Филип Иванович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Кривошеин Филип Иванович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Кривошеин Семён Филипович

Отец ребёнка: Кривошеин Филип Иванович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Матрёна Филипповна

Отец ребёнка: Кривошеин Филип Иванович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Кривошеин Филип Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1822 ст.

Дочь: Наговицына Устина Филипповна

Отец ребёнка: Кривошеин Филип Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Филип Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850
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