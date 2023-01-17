Кривошеина Параскева Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кривошеин Тарас Филипович
Отец ребёнка: Кривошеин Филип Иванович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Кривошеин Филип Иванович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кривошеин Семён Филипович
Отец ребёнка: Кривошеин Филип Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Матрёна Филипповна
Отец ребёнка: Кривошеин Филип Иванович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Кривошеин Филип Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1822 ст.
Дочь: Наговицына Устина Филипповна
Отец ребёнка: Кривошеин Филип Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850