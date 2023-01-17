Кривошеин Тарас Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Кривошеина Анисия Тарасовна
Мать ребёнка: Кривошеина Мария Титова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кривошеин Терентий Тарасович
Мать ребёнка: Кривошеина Мария Титова
Рождение ребёнка
27.01.1833 ст.
Дочь: Анна Тарасовна
Мать ребёнка: Кривошеина Мария Титова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Вшивцева Матрона Тарасова
Мать ребёнка: Кривошеина Мария Титова
Бракосочетание
10.05.1840
1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених вдовец 32 года невеста девица 27 лет дочь Нолинского прихода дер. Чепаевской крест. Ирадиона Иванова Фофанова поручители по женеху дер. Бабиковской Иван Софронов и... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1841 ст.
Дочь: Кривошеина Устина Тарасовна
Мать ребёнка: Кривошеина Степанида Радионова
Рождение ребёнка
14.04.1843
Сын: Кривошеин Феодор Тарасович
Мать ребёнка: Кривошеина Степанида Радионова
Рождение ребёнка
30.08.1844 ст.
Сын: Кривошеин Захар Тарасович
Мать ребёнка: Кривошеина Степанида Радионова
Рождение ребёнка
23.12.1847 ст.
Сын: Кривошеин Василий Тарасович
Мать ребёнка: Кривошеина Степанида Радионова
Рождение ребёнка
28.06.1849 ст.
Дочь: Кривошеина Ольга Тарасовна
Мать ребёнка: Кривошеина Степанида Радионова
Рождение ребёнка
25.05.1852 ст.
Сын: Кривошеин Игнат Тарасович
Мать ребёнка: Кривошеина Степанида Радионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривошеина Мария Титова
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858