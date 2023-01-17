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Кривошеин Тарас Филипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кривошеин Филип Иванович

Мать: Кривошеина Параскева Григориевна

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Кривошеина Анисия Тарасовна

Мать ребёнка: Кривошеина Мария Титова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кривошеин Терентий Тарасович

Мать ребёнка: Кривошеина Мария Титова

Рождение ребёнка
27.01.1833 ст.

Дочь: Анна Тарасовна

Мать ребёнка: Кривошеина Мария Титова

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Вшивцева Матрона Тарасова

Мать ребёнка: Кривошеина Мария Титова

Бракосочетание
10.05.1840

Жена: Кривошеина Степанида Радионова

1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених вдовец 32 года невеста девица 27 лет дочь Нолинского прихода дер. Чепаевской крест. Ирадиона Иванова Фофанова поручители по женеху дер. Бабиковской Иван Софронов и... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1841 ст.

Дочь: Кривошеина Устина Тарасовна

Мать ребёнка: Кривошеина Степанида Радионова

Рождение ребёнка
14.04.1843

Сын: Кривошеин Феодор Тарасович

Мать ребёнка: Кривошеина Степанида Радионова

Рождение ребёнка
30.08.1844 ст.

Сын: Кривошеин Захар Тарасович

Мать ребёнка: Кривошеина Степанида Радионова

Рождение ребёнка
23.12.1847 ст.

Сын: Кривошеин Василий Тарасович

Мать ребёнка: Кривошеина Степанида Радионова

Рождение ребёнка
28.06.1849 ст.

Дочь: Кривошеина Ольга Тарасовна

Мать ребёнка: Кривошеина Степанида Радионова

Рождение ребёнка
25.05.1852 ст.

Сын: Кривошеин Игнат Тарасович

Мать ребёнка: Кривошеина Степанида Радионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Мария Титова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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